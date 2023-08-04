تونس: إنقاذ أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من 2023

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إن 15327 مهاجراً غير نظامي تم إنقاذهم من قبل الوحدات الأمنية التونسية منذ مطلع 2023 وحتى نهاية تموز الماضي.

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الفقيه أن، 95 بالمئة منهم يحملون جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، مشيراً إلى أنه يجري متابعة مباشرة للتعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .



واعتبر وزير الداخلية أن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية وخاصة " ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة مؤخرا حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، يرتقي إلى درجة المغالطة"