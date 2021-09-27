الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات سائقي المدارس الخاصة العاملين خلال امتحانات التوجيهي قريبا

الداخلية تكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى الاردن عبر حدود جابر

مجاهد لـ الوكيل : يتساوى الليل والنهار في المملكة الأحد القادم

أسعار الذهب الاثنين 27/9/2021

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما- صورة

وزير الداخلية يقرر إعادة فتح مركز حدود جابر

وفيات الاثنين 27/9/2021

50 % تراجع مستوردات الكهربائيات والإلكترونيات عن 2019

التربية لبرنامج الوكيل : عطلة السبت حق للطالب والمعلم

الغذاء والدواء تحيل مصانع ومنشآت للإدعاء العام

الإثنين، 27-09-2021 07:42 ص

تونس.. استقالات جديدة لقيادات من حركة النهضة

part


الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الاستقالات في صلب حركة النهضة التونسية إلى 131 بعد الإعلان عن استقالة 18 عضوا .

اضافة اعلان

 

وأكد القيادي السابق بالحركة عبد اللطيف المكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء يوم الأحد، أن الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم منها.

وحول التوجه إلى تأسيس حزب جديد وما يروج في هذا الشأن، أفاد المكي بأنه من المؤكد أن يكون بينهم (المستقيلون) عمل مشترك، موضحا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر سيتحدد لاحقا.


وكان 113 قياديا في حركة النهضة قد أعلنوا فجر السبت عن استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما وصفوه بـ"الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي".


وحمل البيان إمضاءات عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء مجلس شورى الحركة وعدد من مسؤولي الحزب.


وبرر الممضون على بيان الاستقالة قرارهم بأنهم خيروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة.


كما حملوا قيادة الحركة المسؤولية عما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد.


المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال 2

زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية

79-235053-saudi-egypt-embassy_700x400

نقل الوزير السعودي ووالدته إلى المستشفى بعد تعرضهما لحادث في إيطاليا - صورة

6150fbb44236044add372f6c

ليبيا.. رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

615110364236044a2c774592

إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود

1

العراق.. مقتل رجلي شرطة وفقدان اثنين إثر هجوم مسلح

8

وفاة شيخ المؤرخين المصريين