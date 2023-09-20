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الأربعاء، 20-09-2023 05:09 م

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أنه تمت إعادة الكهرباء وتشغيل كامل المنظومة الكهربائية بنسبة 99% في مختلف مناطق البلاد، بعد الانقطاع المفاجئ.

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وأكدت الوزارة أن كل الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تحولت على عين المكان للقيام بعمليات تفقد وإعادة التيار الكهربائي.

وأوضحت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجرا صبيحة اليوم الأربعاء، هو نتيجة عطل فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.

وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء، الذي يعود الى عطل فني بالأساس.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه، على إثر انقطاع التيار الكهربائي، تحول وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

 




 

 


 

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