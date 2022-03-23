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الأربعاء، 23-03-2022 10:58 ص

تونس .. فقدان شخص وإنقاذ آخرين بسيول القيروان

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الوكيل الإخباري- واصلت فرق الحماية المدنية في تونس البحث عن كهل جرفته سيول بولاية القيروان، وسط البلاد، فيما تم إنقاذ آخرين وفق ما كشف مسؤول تونسي للاناضول .

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وفي حديثه للأناضول، الثلاثاء، قال العقيد محمد أيمن الجوادي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية القيروان، إن "الحماية المدنية تلقت معلومات، الأحد، من شهود عيان أن السيول المتدفقة جرفت كهلا نحو الوادي".


وأضاف الجوادي: "تواصلت عمليات البحث المكثف دون توقف من قبل الحماية المدنية ومتطوعين ومواطنين حتى مساء الثلاثاء، لكن لم يتم العثور عليه بعد حيا أو ميتا".


وأوضح أن "البحث عن المفقود هي واحدة من بين عمليات تدخل الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية بالقيروان منذ بدء نزول الأمطار السبت بكميات كبيرة ومتفاوتة بين مناطق جهة القيروان بعد فترة طويلة من الجفاف".


وتابع الجوادي: "لقد تم إنقاذ أربعة أشخاص من عائلة واحدة جرفتهم سيول وادي العريش بمنطقة السبيخة (شمال القيروان) وأيضا تمّ التدخل بواسطة زورق لإنقاذ أشخاص علقوا داخل شاحنة نقل بضائع وتمّ شفط المياه من عدة منازل وسط مدينة القيروان ومناطق مختلفة بالجهة منها معتمديات بوحجلة وحاجب العيون والسبيخة".


من جهته، أفاد والي القيروان محمد بورقيبة بأن "الأمطار الغزيرة لم تخلف خسائر كبيرة لكن كانت لها فوائد على المجال الفلاحي وتعبئة الموارد المائية".


وأضاف بورقيبة للأناضول أن "أهم ما تم تسجيله هي تعبئة وادي نبهانة بمعتمدية السبيخة بحجم إيرادات 12 مليون متر مكعب بعد ان كانت مستوى الامتلاء في حدود 2 مليون متر مكعب، وسيسمح هذا بإعادة فتح السد للاستغلال الفلاحي ومياه الشرب".

 

الاناضول

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