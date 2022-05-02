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الإثنين، 02-05-2022 01:09 م

ثمانية قتلى جراء انهيار مبنى من 3 طبقات في نيجيريا

نجج


الوكيل الاخباري - قضى ثمانية أشخاص إثر انهيار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في حيّ في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الاثنين.

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وأوضحت أن المبنى انهار لسبب غير محدّد مساء الأحد نحو الساعة 21,30 مشيرةً إلى أنها تمكّنت من أن تخرج من تحت الأنقاض 23 شخصًا مصابين بجروح بين الطفيفة والخطيرة.


وقال ابراهيم فارينلوي من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الطابقين الأرضي والأول من المبنى الواقع في حيّ ايبوتي-ميتا في البرّ الرئيسي من المدينة النيجيرية الكبرى، كانا يُستخدمان كمستودعات، فيما الطابقان الثاني والثالث فكانا يضمّان شققًا سكنية.


وأضاف "لقد عثرنا على ثمانية جثث وأنقذنا 23 شخصًا مصابين بدرجات متفاوتة من الجروح تلقوا الرعاية في منشآت صحية عديدة".


وتابع صباح الاثنين "نواصل البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين" مشيرًا إلى أن تحقيقًا فُتح لتحديد سبب الحادثة.

 

البيان


 




 

 


 

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