الوكيل الإخباري - قال الجنرال البولندي ياروسلاف كراشيفسكي، في مقابلة مع RMF FM إن استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني ستؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني.

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وأضاف كراشيفسكي، وهو ضابط برتبة عميد ترأس سابقا مديرية مراقبة القوات المسلحة في مكتب الأمن القومي في بولندا: "الجنود كانوا يحبون زالوجني، ويعتبرونه قائدا حقيقيا، ولذلك ستؤثر إقالته حتما على الروح القتالية في صفوف القوات الأوكرانية".



وشدد الجنرال البولندي، على أن هذه الاستقالة أظهرت مدى ضعف نظام كييف.



وفي وقت سابق، قال العقيد المتقاعد في المخابرات الأوكرانية أوليغ ستاريكوف، إن التغييرات في قيادة الجيش الأوكراني، ستقلل من ثقة الضباط القادة في رؤسائهم.

RT