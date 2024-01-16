القاذفة المسيرة "إنفرنو".. قصف شامل للمواقع الأوكرانية

الوكيل الإخباري - بدأ الجيش الروسي في بعض المحاور العملياتية بالقصف الشامل لمواقع الجيش الأوكراني بواسطة المسيّرات القاذفة الخاصة "إنفرنو".

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أفاد بذلك مصدر في شركة "روستيخدرون" المصنعة للمسيرات في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وقال المصدر إن مسيّرة "إنفرنو" تزود بـ9 مكونات لقذف القنابل، وفي أثناء تنفيذ المهمة القتالية تمر المسيّرة فوق الخنادق الأوكرانية حيث تفتح البوابات للقصف وتقذف دفعات من القنابل، وتضم كل دفعة 3 قنابل.



وأضاف المصدر أن العملية تشبه تلك التي تحققها قاذفات القنابل الكبيرة في أثناء القصف الشامل، مشيرا إلى أن العدو يتكبد نتيجة للقصف خسائر بشرية فادحة بين قتلى وجرحى. والقاذفة المسيّرة يمكن أن تقصف كذلك المدرعات الخفيفة.



ويشار إلى أن المسيّرة تقذف القنابل باتجاه العدو من الحركة، الأمر الذي يزيد من احتمال بقائها.



يذكر أن "إنفرنو" تنتمي إلى درونات FPV وتحمل 4 كيلوغرامات من الحمولة القتالية التي يمكن أن تتضمن قنابل ВОГ-17 و ГП-25 وذخائر خاصة. وقد بلغ مدى عمل المسيرة 5 كيلومترات.

RT