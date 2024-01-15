الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس

الاستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار السلع حتى حزيران المقبل

إصابة 18 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

شاهد : اللحظات الأولى لتنفيذ عملية رعنانا في تل ابيب

الكواليت: استقرار أسعار اللحوم محليا.. والقطاع لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر

الأرصاد: المناطق الشمالية تُسجل أعلى مجموع مطري - أسماء

فيديو- قتيل وإصابات في حوادث دهس وطعن بتل أبيب

6 شهداء و11 مصابا بقصف الاحتلال لحي الزيتون

عاجل

تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

الإثنين، 15-01-2024 04:39 م

بولندا ترحب بنشر قوات ألمانية على أراضيها

65a517684c59b73e2546ef5b


الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية البولندي أنجي شيينا، في مقابلة مع صحيفة Rzeczpospolita، إن سلطات بلاده وافقت على نشر قوات ألمانية على أراضيها.

اضافة اعلان


وأضاف: "إذا كان الألمان يريدون تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا، كما فعلوا في ليتوانيا، فنحن نوافق على ذلك ونرحب بهم".

وأشار الدبلوماسي البولندي، إلى أنه في ظروف الأعمال القتالية الجارية "خلف الحدود الشرقية" لبولندا، ترحب وارسو بأي مساعدة وتعاون من الحلفاء.


وذكر نائب الوزير بأن نحو عشرة آلاف جندي أمريكي، ينتشرون حاليا في أراضي بولندا.


وفي العام الماضي، اتفقت ألمانيا وليتوانيا على نشر لواء ألماني في أراضي الأخيرة بحلول عام 2027، على أن يتم نقل التشكيلات الرئيسية في الفترة 2025-2026.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a52f084c59b748d72e45d9 (1)

بوتين يبحث هاتفيا مع مودي الوضع الدولي بما في ذلك أوكرانيا

65a523c042360465d42e8844

استخباراتي أمريكي سابق: أوكرانيا تلاشت كدولة

65a5282d4c59b73c0e13ff67

الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

65a51ce64236047ebc025cdc

الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

9256332_1666434215

عبد اللهيان لنظيره الأمريكي: الحل ليس في الحرب

65a509c74c59b738b0519d80

شابس: إنفاق بريطانيا الدفاعي وصل لمستويات غير مسبوقة ولا نريد التورط بالبحر الأحمر

أخبار متعلقة
image

روسيا تستهدف كييف بأسراب من المسيّرات

459167

متحدث باسم الحوثيين: لا نحتاج لإيران للمساعدة في هجماتنا

65840e6c4c59b7563104f252

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

6584020d4c59b7563104f23c

بكين ترد على تهديد غراهام وتجدد دعوة واشنطن لعدم تسليح تايوان

6583f4e24c59b74c394c6aae

حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

6583dce84c59b74898012ea4

مصرع 12 شخصا بحادث في منجم للفحم شمال شرقي الصين