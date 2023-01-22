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الأحد، 22-01-2023 09:12 ص

جنوب إفريقيا تنتظر بوتين في قمة بريكس المقبلة

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الوكيل الاخباري- قال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، إن بلاده تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة "بريكس" في أغسطس المقبل.

وأضاف في حوار لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأحد: "سيتم دعوة جميع الرؤساء (دول البريكس)، وهذه ممارسة معتادة"، مشيرا إلى أن هذه هي أول قمة سيشارك فيها زعماء دول المنظمة حضوريا منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح أن "حضور بوتين اجتماعات القمة قرار يعود إلى الكرملين، لكننا بالتأكيد سنرسل إليه دعوة وسننتظره".

وأوضح السفير أن مكان انعقاد القمة لم يتحدد بعد، لكن اجتماع قادة البريكس يمكن عقده في واحدة من أكبر أربع مدن في جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ، أو كيب تاون، أو ديربان، أو بريتوريا.

وتضم مجموعة بريكس كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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