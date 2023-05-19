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الجمعة، 19-05-2023 10:30 م

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

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الوكيل الاخباري - تبذل وزارة الخارجية الروسية جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم العربي وهي سوريا والعراق ومصر، وكذلك مع بلدان إفريقية.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن "الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".


وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية.

 

ووقال:" نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا". روسيا اليوم 

 




 

 


 

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