السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في جنين

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

السبت، 20-05-2023 02:00 م

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

6468a4034236040254158cd2


الوكيل الإخباري- أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

جاء ذلك وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023/1444.

كما حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
25123654

رائدا الفضاء السعوديان إلى الفضاء خلال ساعات

6468bcfb42360405ad33777e

تحطم "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني

image - 2023-05-20T155012.108

برلماني روسي مخضرم يقترح ترشيح بوتين للانتخابات

6468b74c4c59b70cfb5dc8e1

الحرس الثوري يتحدث عن "تعهد عراقي" بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها

6468b34c42360476664442b1

مطار تركي يعلق الرحلات الجوية بسبب اكتشاف جسم مجهول

1684583599994

قطر تؤكد عدم تعرض دبلوماسييها لأي سوء نتيجة اقتحام سفارتها بالخرطوم

أخبار متعلقة
1070112633_0_50_3073_1778_1920x0_80_0_0_061ed11bef9c3ef49f4c44c8234ad61c

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

63679e1942360443691ae1aa

السيسي يتحدث عن تهديدات غير مسبوقة في المنطقة العربية

6467303f4c59b7468b1dc5ff

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

6461f9744c59b71edf47f6c5

مصر تتفوق على السعودية في أكبر مزرعة تمور بالعالم - فيديو

1533791710570665

موجة شديدة الحرارة تضرب دولة عربية

645a0bc14c59b77ee9166989

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث