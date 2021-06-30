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الأربعاء، 30-06-2021 02:12 م

حادث خطير في كوريا الشمالية.. وكيم يتخذ إجراءات قاطعة

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الوكيل الاخباري - أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عدداً من كبار المسؤولين في البلاد بسبب "حادث خطير" يتعلّق بمكافحة كوفيد-19، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، دون أن توضح طبيعة هذا الحادث.

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ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه الأوحد في البلاد، إن هؤلاء المسؤولين أقيلوا لأنّهم "تسبّبوا بحادث خطير يشكّل أزمة ضخمة على صعيد أمن البلاد وشعبها".

كما أوضحت الوكالة أن أعضاء جددا عينوا في هيئة رئاسة المكتب السياسي - أعلى هيئة لصنع القرار في حزب العمال الحاكم - وفي المكتب السياسي، كما "تمّ تعيين مسؤولين حكوميين ونقل" آخرين، خلال اجتماع أمس الثلاثاء.
إغلاق الحدود


وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها في كانون الثاني/يناير 2020 في محاولة لمنع كوفيد-19، الجائحة التي ظهرت للمرة الأولى في الصين المجاورة، من الوصول إلى أراضيها.


وأدّى قرار هذه الدولة المسلّحة نووياً والخاضعة لعقوبات إغلاق حدودها إلى عزلها عن العالم الخارجي أكثر من أي وقت مضى، إذ تباطأت حركة التجارة مع الصين التي تعتبر بالنسبة إليها شريان الحياة الاقتصادي، بينما غادرها جميع موظفي الإغاثة الدوليين.


لم تعلن رسمياً أي إصابات


فيما أقرّت بيونغ يانغ في حزيران/يونيو الجاري بأنّها تواجه أزمة غذائية، في تحذير انطوى على مخاطر كبرى لا سيّما أنّ القطاع الزراعي في البلاد عاجز عن تأمين حاجتها من المواد الغذائية.


وحتّى اليوم لم تعلن كوريا الشمالية رسمياً عن تسجيل أيّ إصابة بكوفيد-19.
يشار إلى أن كيم كان قد وجّه خلال عرض عسكري في تشرين الأول/أكتوبر الشكر إلى شعبه على عدم تسجيل أيّ إصابة بالفيروس في البلاد.

 

 

 

 المصدر : العربية

 


 




 

 


 

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