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كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

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الثلاثاء، 08-06-2021 09:41 ص

كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

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الوكيل الاخباري- صرحت منظمة دولية غير حكومية، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية تواجه حاليا أزمة إنسانية خطيرة بسبب انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية المحدودة.

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وتدل معلومات أحدث تقرير لمؤشر الخطورة الذي أعده مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، على أن كوريا الشمالية تواجه مستوى "مرتفعا" من حدة الأزمات الإنسانية، وهذا هو ثاني أعلى مستوى في مقياس تقييم الأزمة ذي المستويات الست. كما صنف التقرير كوريا الشمالية بين الدول التي تعاني من "قيود عالية" في وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن الوضع الإنساني في هذا البلد، تحركه عوامل سياسية واقتصادية بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية.

وأضاف: "انعدام الأمن الغذائي المزمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة، تركت أكثر من 10 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية".

وذكر التقرير أيضا أن العقوبات العالمية قيدت استيراد كوريا الشمالية للسلع الإنسانية وأثرت على وصول الناس إلى المساعدات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون للإجراءات الصارمة التي تتخذها بيونغ يانغ لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الحدود، "عواقب طويلة المدى" على اقتصادها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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