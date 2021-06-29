شاهد أحدث ظهور لرئيس كوريا الشمالية بعد فقدانه للوزن

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع مصور عرضه تلفزيون كوريا الشمالية للرئيس الكوري “كيم يونج أون” وهو فاقد للوزن لأول مرة بشكل لافت.

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وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الشعب الكوري الشمالي يشعر بالقلق بشأن فقدان رئيس بلادهم لوزنه بشكل لافت.



وأضافت الصحيفة أن ظهور الرئيس الكوري بهذا الشكل وقلق الشعب، مرتبط بتراجع مخزون الطعام في البلاد في الوقت الراهن.



وقارنت الصحيفة عبر فيديو لها الفارق الكبير في وزن “كيم يونج” حاليا وفي الماضي.

مزمز

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