الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية

الطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

إصابة جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس

جيش الاحتلال يعلن استهدف "مبنى عسكريا" لحزب الله

أسعار النفط تقفز أكثر من 3% بعد الهجوم على إيران

بكلمة واحدة.. بن غفير يعلق على "ضربة أصفهان"

حالة تأهب .. 3 هزات تضرب تركيا

أسعار الذهب تواصل تحليقها لأعلى مستوى عالميا

الطيران المدني الإيراني يلغي القيود على المطارات

وفيات الجمعة 19/ 4/ 2024

الجمعة، 19-04-2024 10:25 ص

حالة تأهب .. 3 هزات تضرب تركيا

زلزال


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التركية أن سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة، بلغت شدة الأقوى بينها 5.6 درجات، قد ضربت وسط تركيا، الخميس، من دون أن تسفر عن ضحايا، لكنها وضعت المنطقة في حال تأهب.اضافة اعلان



وشعر السكان بثلاث هزات على الأقل في وقت متأخر من النهار وفي وقت باكر من المساء في منطقة توكات بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول، بلغت قوة إحداها 5.6 درجات وأدت إلى إصابة شخص وتسببت في أضرار مادية، وفق ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه.


وقال الوزير عبر منصة إكس إن "سيارات تدخل وإسعاف أرسِلت إلى الموقع".
وتحدثت وكالة الأنباء "إيه إتش آي" عن وجود 5 مصابين بين السكان الذين أصيبوا بالذعر أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
١

الطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

٥

الطيران المدني الإيراني يلغي القيود على المطارات

999

إعلام إسرائيلي: صواريخ من لبنان تصيب منزلا في الجليل

9

الناتو: الحلفاء يستعدون لإرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا

431323079

الثالث في يوم.. "حزب الله" يعلن استشهاد أحد عناصره

main_image6621329e61af7

أمريكا ترد على الهجوم الإيراني بالعقوبات