الجمعة 04-11-2022
الوكيل الاخباري

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم

فاو: انخفاض أسعار اللحوم والألبان والزيوت والسكر

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

فايزر.. لقاح واحد لمكافحة كورونا والانفلونزا معا

تحويلات مرورية في عمان اعتبارا من صباح اليوم

حالة من الذعر .. زلزال يضرب غرب تركيا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب الجمعة عالمياً

الجمعة، 04-11-2022 10:34 ص

حالة من الذعر .. زلزال يضرب غرب تركيا اليوم

علم تركيا


الوكيل الاخباري - ضرب زلزال متوسط القوة محافظة إزمير بغرب تركيا، الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.

اضافة اعلان


وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحا، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر به الناس في المناطق المحيطة.


وقال وزير الداخلية سليمان صويلو على "تويتر": إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.


وقال رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.


وأضاف سوير لتلفزيون هابر ترك: "بصرف النظر عن حالة الذعر والخوف والجزع التي سببها لسكاننا، لم نتلق أي تقارير سلبية".


وقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصًا في 30 أكتوبر 2020.


وتقع تركيا على قمة خطوط الصدع الرئيسية وكثيرا ما تهزها الزلازل.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغ

فاو: انخفاض أسعار اللحوم والألبان والزيوت والسكر

طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

١

السعودية .. إصابة شخصين بحريق كبير في المدينة المنورة

thumbs_b_c_5e22e0bfae6d338243da12d12d431c25

البرلمان اللبناني يطلب من حكومة ميقاتي الاستمرار بتصريف الاعمال

6363e4a34236040e77766462

إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

6363d8114c59b76f1f0b0188

انتشال جثث 5 أطفال إثر غرق قارب للمهاجرين في اليونان

أخبار متعلقة
63612ffa423604240a760134

الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طوارئ دولية

image

تركيا والأمم المتحدة تستأنفان تفتيش سفن الصفقات الغذائية

635fa127423604606e3bd534

كييف: 12 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين

6357c1b74236040d2e766a4a

الكرملين يعلق على التعاون مع تركيا

6354fcd94c59b742165d8cd5

الداخلية التركية لأول مرة تعلن عن عملية خاصة في شمال سوريا

6353949c4c59b71fc84dce88

تشاووش أوغلو: تركيا عضو في "الناتو" وتستطيع إجراء حوار جيد مع روسيا