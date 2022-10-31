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الإثنين، 31-10-2022 01:41 م

كييف: 12 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن 12 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين، كجزء من "صفقة الحبوب".

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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، غادرت 12 سفينة موانئ أوديسا وتشرنومورسكي ويوجني تحمل 354.2 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول إفريقيا وآسيا وأوروبا".

واتفقت الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا في وقت سابق على خطة لنقل 14 سفينة على طول الممر الإنساني البحري في 31 أكتوبر، 12 قادمة من أوكرانيا، وأفاد مركز التنسيق المشترك أن وفد الأمم المتحدة أبلغ روسيا بهذا الأمر.

وفي 29 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق روسيا مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية الموجودة في مياه سيفاستوبول.

وبحسب الوزارة، فقد تم الإعداد للهجوم وتدريب العسكريين التابعين للمركز الخاص الأوكراني 73 للعمليات البحرية، بتوجيه من متخصصين بريطانيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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