الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

الأحد، 04-06-2023 10:34 ص

حرائق كندا تتمدد وإجلاء 11 ألف شخص

image - 2023-06-04T103459.551


الوكيل الإخباري - امتدت الحرائق بسرعة شرق كندا، حيث شهدت مقاطعة كيبيك أكثر من مئة حريق أجبرتها على إصدار أمر بإجلاء أكثر من 11 ألف شخص.

اضافة اعلان

 

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «هذا وقت مخيف لكثير من الناس».


وتشهد البلاد واحداً من أسوأ فصول الربيع على جبهة الحرائق وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح في الأسابيع الأخيرة.


وبعد غرب البلاد ومقاطعتي البرتا وساسكاتشيوان مطلع مايو امتدت النيران إلى الشرق في نيو اسكتلندا وكيبيك اللتين طالتهما حرائق هائلة بسبب الطقس الحار والجاف.


ودمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار حتى الآن، أي ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية. وهناك 214 حريقاً ناشطاً حالياً 93 منها لم تتم السيطرة عليها.


وفي كيبيك، طلبت السلطات من السكان عدم الذهاب إلى الغابة للحد من مخاطر الحرائق العرضية ومعظمها من أصل بشري (عقب سجائر أو حرائق مخيمات تم إخمادها بشكل سيئ).

 

لكن هذا لم يكن كافياً وواجهت المقاطعة اندلاع حرائق كثيرة خلال ساعات لا سيما في المناطق القريبة من نهر سان لوران بينما امتدت في مناطق أخرى بقوة خلال ليل الخميس - الجمعة.


وأعلنت مقاطعة كيبيك أنها استدعت الجيش للمساعدة خصوصاً في نقل معدات الطوارئ والمواد الغذائية والوقود.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647c48af42360463620b484d

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كرمانشاه بغرب إيران

647c40c14236046c194b7eeb

السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم والسفارة الأمريكية تصدر بيانا

647c457d4c59b71e1a260250

انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

5

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

647c408e4c59b711f8431158

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

647c3d3842360410997025d9

العراق: ندعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه

أخبار متعلقة
image - 2023-06-04T100204.449

انتهاء أعمال الإنقاذ وبدء إزالة حطام حادث القطارين الكارثي في الهند

image - 2023-06-04T092112.659

سوناك يسعى إلى علاقات وثيقة وصريحة مع بايدن

197508

سوناك يدرس إنشاء كيان عالمي لمراقبة الذكاء الاصطناعي

241603

بوتين يعزي القيادة الهندية في ضحايا حادث سكة الحديد

image - 2023-05-09T090245.611

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا وسط مزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية

image (32)

حرائق الغابات تستعر في كندا وتخرج عن السيطرة