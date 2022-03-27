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الأحد، 27-03-2022 12:31 م

حركة الشباب تنفذ هجوماً على مركز عسكري شرقي الصومال

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الوكيل الإخباري-شن مسلحو حركة "الشباب" الصومالية، الأحد، هجوما على مركز عسكري لقوات ولاية بونتلاند المحلية، شرقي البلاد.

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وبحسب تلفزيون ولاية بونتلاند، فإن القوات الأمنية تصدت للهجوم الذي شنته الحركة على المركز العسكري في بلدة "أفور" بإقليم شرق التابع للولاية.


وأضاف التلفزيون أن القوات الأمنية ألحقت خسائر بشرية في صفوف "الشباب" خلال المواجهات التي استمرت نحو ساعة على الأقل، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.


من جهتها، أعلنت حركة الشباب أن عناصرها سيطروا على المركز العسكري، كما صادروا عتادا عسكريا خلال الهجوم، بحسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

 

الاناضول

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