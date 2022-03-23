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الأربعاء، 23-03-2022 01:29 م

الصومال .. حركة الشباب تقتحم مجمعا يضم سفارات وبعثات اجنبية في محيط مطار مقديشو

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الوكيل الإخباري-أكدت وسائل إعلام إطلاق نار في محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو، بينما ذكرت حركة "الشباب" المتطرفة أن مسلحيها اقتحموا مجمعا عسكريا تضم بعثة الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أجنبية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن شهود عيان تأكيدهم أن المسلحين اقتحموا مجمع هالان الذي يضم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال وسفارات دول مختلفة، منها الولايات المتحدة، وبعثات منظمات إغاثية دولية.

ونقلت الوكالة عن موظف في جهاز أمن مطار مقديشو، محمد علي، قوله: "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليا".

من جانبها، تبنت "الشباب"، وفقا لموقع Garowe الصومالي الإخباري، الهجوم على مجمع هالان، مدعية أن مسلحيها قتلوا عددا من جنود من الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الإفريقي في نقطة تفتيش عند أحد مداخل المجتمع وتمكنوا من التسلل إلى داخله.

ولم تعلق الشرطة والأمم المتحدة بعد على هذه الأحداث التي تعد ثاني هجوم كبير على المجتمع منذ ثماني سنوات من قبل الجماعة المتطرفة.

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روسيا اليوم

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