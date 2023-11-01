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الأربعاء، 01-11-2023 11:56 ص

حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا

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الوكيل الإخباري - أمرت السلطات الفيدرالية في كاليفورنيا، مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 5700 شخص يسكنون منطقة ريفية تقع في جنوب شرق لوس أنجلوس، بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الاثنين وأجّجته رياح عاتية يشارك في إطفائه ما يزيد عن 300 عنصر من عناصر الإطفاء للسيطرة عليه دون نتيجة تذكر.

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وبحسب لوس انجلوس تايمز، انتشر حريق "هايلاند فاير" منتصف نهار الاثنين الماضي انتشر صباح أمس الثلاثاء بسرعة كبيرة على مساحة تزيد عن 900 هكتار، حيث التهمت النيران ثلاثة مبان كبيرة وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى حتى الآن.

 

بترا

 

 

 




 

 


 

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