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الأربعاء، 04-10-2023 09:04 ص

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غربي البلاد

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الوكيل الإخباري - أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا إسقاط الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

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وقال بوغوماز: "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على المقاطعة بطائرة بدون طيار دمرتها دفاعاتنا، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أمس الثلاثاء ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.


كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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