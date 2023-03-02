الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

تنبيه لسالكي طريق صافوط باتجاه محافظات الشمال

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري في تونس

التعامل مع 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة

تخريج الفوج الأول من معسكر نشامى السايبر

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

الخميس، 02-03-2023 10:36 ص

حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن أرجنتينية

64004dda42360406994222f6


الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات الأرجنتين أن حريقا اندلع قرب خطوط للتوتر العالي في خضم موجة الحر أدى لانقطاع التيار الكهربائي لحوالي ساعتين عن ملايين السكان في العديد من الولايات وأنحاء من العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن أولى انقطاعات التيار الكهربائي سجلت بين الساعة 16:00 و17:00 وقد أدت لتعطل إشارات المرور وحرمان أحياء عديدة في العاصمة بوينس آيرس من التيار وغرق الكثير من محطات المترو في الظلام.

اضافة اعلان

 

وأشار وكيل وزارة الطاقة سانتياغو يانوتي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "التيار انقطع في العديد من الولايات"، لافتا إلى أن "حجم استهلاك الكهرباء بلغ الأربعاء بسبب الحر الشديد 25 ألف ميغاواط".

وأضاف: "انقطاع التيار الكهربائي خفض حجم هذا الاستهلاك بمقدار 9 آلاف ميغاواط"، موضحا أن "انقطاع الكهرباء سببه حريق اندلع في حقل يقع على بعد 60 كيلومترا من بوينوس آيرس بالقرب من خطوط للتوتر العالي متصلة بمحطة أتوتشا-1 القريبة للطاقة النووية التي تم وضعها خارج الخدمة كإجراء احترازي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64006c61423604548d064438

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

328272066_529699462566593_819875456124737811_n

المقداد: كارثة الزلزال ضاعفت معاناة السوريين

1adf319af0754631bfd9229399c84229

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

1227894344

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

4152663_1677748982

احتجاز عدد من الرهائن في قرية بمقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا

2022-11-11T065720Z_1069140134_RC2IJX904ZTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-MYKOLAIV

قتلى وجرحى جراء استهداف أوكراني لأراض روسية حدودية