حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن أرجنتينية

الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات الأرجنتين أن حريقا اندلع قرب خطوط للتوتر العالي في خضم موجة الحر أدى لانقطاع التيار الكهربائي لحوالي ساعتين عن ملايين السكان في العديد من الولايات وأنحاء من العاصمة.



وأفادت وسائل الإعلام، بأن أولى انقطاعات التيار الكهربائي سجلت بين الساعة 16:00 و17:00 وقد أدت لتعطل إشارات المرور وحرمان أحياء عديدة في العاصمة بوينس آيرس من التيار وغرق الكثير من محطات المترو في الظلام.

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وأشار وكيل وزارة الطاقة سانتياغو يانوتي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "التيار انقطع في العديد من الولايات"، لافتا إلى أن "حجم استهلاك الكهرباء بلغ الأربعاء بسبب الحر الشديد 25 ألف ميغاواط".



وأضاف: "انقطاع التيار الكهربائي خفض حجم هذا الاستهلاك بمقدار 9 آلاف ميغاواط"، موضحا أن "انقطاع الكهرباء سببه حريق اندلع في حقل يقع على بعد 60 كيلومترا من بوينوس آيرس بالقرب من خطوط للتوتر العالي متصلة بمحطة أتوتشا-1 القريبة للطاقة النووية التي تم وضعها خارج الخدمة كإجراء احترازي".

روسيا اليوم