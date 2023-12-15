الجمعة 15-12-2023
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الجمعة، 15-12-2023 03:55 م

حزب الله: استهدفنا موقع الجرداح وقوة اسرائيلية خاصة

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني  استهداف  موقع الجرداح في الجليل الغربي "بصواريخ  "بركان" واكد أنه حقق "إصابة مباشرة فيه 

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كما واعلن حزب الله منذ قليل استهداف قوة إسرائيلية قرب مقر قيادة الاستخبارات في ثكنة ميتات واسقطوا أفرادها بين قتيل وجريح

 

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية في "مناطق مفتوحة" بالجليل الغربي.


وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع حزب الله.


 




 

 


 

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