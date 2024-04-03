حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

الوكيل الإخباري-

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قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.ودوّت صفارات الإنذار في مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى ثلاث مرات منذ الصباح، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. وقصفت القوات الإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.وكانت الطائرات الإسرائيلية شنّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست غارات على بلدات بليدا وعيناتا وعيترون ويارين.