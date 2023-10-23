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الإثنين، 23-10-2023 04:11 م

"حزب الله" في العراق يعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا

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الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.

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وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله "في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".

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هذا وتحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

 

RT

 




 

 


 

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