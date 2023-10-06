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الجمعة، 06-10-2023 05:30 م

مصر.. شيخ الأزهر يستعد لزيارة تاريخية للعراق

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الوكيل الإخباري - أعلن بيان صادر عن مشيخة الأزهر أن شيخ الأزهر أحمد الطيب سيقوم بزيارة تاريخية إلى العراق شهر يناير المقبل، بعد الاتفاق على موعد الزيارة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

ووفقا للبيان أكد شيخ الأزهر لرئيس الوزراء العراقي سعادته بزيارة العراق، الضارب بجذوره في عبق التاريخ، بلد العروبة وموطن الحضارة والأنبياء، معربا عن تقديره ومحبته للشعب العراقي الشقيق.

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من جانبه، أعرب السوداني عن سعادته بهذه الزيارة المرتقبة والمهمة، التي ينتظرها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم وفصائلهم لما يحظى به فضيلته من تقدير عربي وإسلامي ودولي كبير، وأن زيارة شيخ الأزهر للعراق ستكون محل اهتمام كبير من كل العراقيين لما تحظى به المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم من أثر في نفوس المسلمين.


وتحظى هذه الزيارة باهتمام كبير من جانب شيخ الأزهر لما لها من أهمية في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها وحدة الأمة وتعاضدها وتلاحمها، وقد بدأ الإعداد لها منذ فترة طويلة وتأجلت بسبب جائحة كورونا، وتجددت بعدها دعوة السلطات الرسمية والشعبية بالعراق لشيخ الأزهر لإتمام الزيارة.

 

RT

 




 

 


 

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