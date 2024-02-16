الجمعة 16-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما

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الجمعة، 16-02-2024 10:29 ص

حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما

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الوكيل الإخباري- أعلنت "حركة أمل" و"حزب الله" استشهاد 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

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ونعت “حركة أمل” في بيان: “علي حسن عيسى من بلدة جبشيت (مواليد 1971)، ومحمد حسين سعيد من بلدة القصيبة (مواليد 1995)، وقاسم نزار برو من بلدة الشرقية (مواليد 1996)”.


وقالت الحركة إن عناصرها “استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

من جهته، أعلن “حزب الله” عن استشهاد عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.


ونعى الحزب في بيان، “مصطفى خضر قصير مواليد عام 1991، من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ومحمد علي درويش “مهدي” مواليد عام 1995، من بلدة صربين في جنوب لبنان”.


وقال الحزب إن عنصريه “ارتقيا شهداء على طريق القدس”، دون ذكر تفاصيل أكثر.


 




 

 


 

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