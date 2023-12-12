حزب الله يعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف موقع المالكية الإسرائيلي، مؤكدا أنه تمت إصابة الموقع "إصابة مباشرة".



وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00‌ ‎ من صباح اليوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع ‌‏المالكية‎‏ بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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RT