حزب الله يعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف موقع المالكية الإسرائيلي، مؤكدا أنه تمت إصابة الموقع "إصابة مباشرة".
وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.