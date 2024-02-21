حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

اضافة اعلان



وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأربعاء، أن عناصره "قصفوا أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وتجمعًا آخر في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان، وقصفوا موقع السماقة وموقع رويسات العلم، وموقع المرج وحققوا فيها إصابات مباشرة، وقصفوا ثكنة راميم بصاروخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".

