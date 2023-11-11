السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

اشتباكات عنيفة تجري الان في غزة

انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. عيار 21 و18

وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

مراقبون يتوقعون ما سيقوله حسن نصرالله اليوم في خطابه الجديد

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة

صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

عاجل

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

السبت، 11-11-2023 08:57 ص

مراقبون يتوقعون ما سيقوله حسن نصرالله اليوم في خطابه الجديد

Doc-P-1128800-638352482413434950


الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام لبنانية إنه ليس من المتوقّع أنّ يُغيّر امين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه الجديد المتوقع ان يكون بعد ظهر اليوم عن ما كان فيه خطاب الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقال مراقبون إن خطاب اليوم سيكون مثل الأوّل، وسيُعيد نصر الله التذكير بشروط إيقاف الحرب عينها، وببقاء حزب الله على استنفار لأيّ طارىء في جنوب لبنان، إذا ما صعّد الاحتلال حربه على غزة.

ويُشير المراقبون إلى أنّ حدّة المواجهات على الحدود الجنوبيّة اللبنانية ازدادت منذ حديث السيّد نصرالله، يوم الجمعة الماضيّة، موضحين أنّ نصر الله يُريد ترجمة ما قاله في أولى إطلالاته على الأرض، كيّ يزيد الضغوط على الاحتلال والإدارة الأميركيّة، حيث سارعت واشنطن إلى إرسال موفدها آموس هوكشتاين إلى لبنان والمنطقة، للعمل على نزع التوتّر، والحرص على تحييد لبنان عن الحرب، وتطبيق القرار 1701.

ويرى المراقبون أنّ نصرالله سبق وحذّر تل أبيب بعدم التعرّض للمدنيين، وهذا الأمر سيُركّز عليه مرّة أخرى بعد ظهر اليوم السبت، مع تهديده بالردّ والتصعيد إنّ كرّر العدوّ فعلته.

وعما إذا كان نصرالله سيرفع من مستوى المعارك في الجنوب، يقول المراقبون في هذا الصدد إنّ "حزب الله" سيُحافظ على وتيرة الإشتباكات عينها، وسيكتفي حالياً بـ"قواعد الإشتباك" المعروفة، حتّى لو رفع الاحتلال حدّة غاراته، طالما أنّ المواجهة ستبقى محدودة ومحصورة بين "المقاومة" وجيش العدوّ، ولن تطال حياة المواطنين العزل.

وتوقعوا أن نصر الله سيُؤكّد على أنّ الحلّ لعدم توسّع الحرب إلى لبنان وسوريا واليمن، هو بقيام الاحتلال وأميركا بإيقاف عدوانهما على قطاع غزة، وبعدم توسيع الهجوم على المدينة، مع إشارته إلى أنّ القضاء على "حماس" لا يُمكن أنّ يتحقّق، لأنّ "المقاومة" الفلسطينيّة قويّة.

ومن المرتقب أنّ يتطرّق نصرالله لموضوع ادارة غزة بعد الحرب، وسيُشدّد على رفضه لوضع غزة تحت وصاية أمميّة أو دوليّة أو عربيّة، إذ سيعتبره بمثابة احتلال جديد.

ويختم المراقبون بالقول إنّ لا تصعيد كبير في الوقت الراهن ستشهده المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة، ولن يبدأ نصرالله بأيّ حربٍ مع الاحتلال. لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
24-1-660x330

مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

thumbs_b_c_8606bb91c59bfa277c793ae66655a644

رئيس بوليفيا السابق يطالب بدعم رفع دعاوى ضد الاحتلال امام الجنائية الدولية

kZ3E476bPfWWsdjEimAVcn0Q5qvBM6PyUPftLSUS

قوات الاحتلال تستهدف بطائرة مسيرة جنوب لبنان

1

زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

manar-05136220016497030675-e1679490668809

خطاب جديد لحسن نصر الله اليوم السبت

image

بايدن: استهدفنا منشأة للحرس الثوري الإيراني بـ 8 نوفمبر

أخبار متعلقة
manar-05136220016497030675-e1679490668809

خطاب جديد لحسن نصر الله اليوم السبت

6544af8c423604108210e08a

بري: إذا أرادت إسرائيل توسيع العملية بالجبهة الشمالية فنحن جاهزون

8388215_1697962480

نجيب ميقاتي: نعمل على منع تمدد حرب غزة إلى لبنان

4LPzZTYSUALJZ2OYcW5D48R9wZ6fltUjuN7izWkv

الاحتلال يطلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ

25

الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

652ba27a423604446f0cfab1

"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة