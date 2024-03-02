حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

الوكيل الإخباري- نعى حزب الله اللبناني 3 من مقاتليه الذين اغتيلوا في جنوب لبنان بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".





وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص تم اغتيالهم في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.

