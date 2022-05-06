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الجمعة، 06-05-2022 10:29 م

حزب تونسي يعرب عن رفضه دعوة سعيد إلى إقامة حوار صوري

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الوكيل الاخباري - عبر الحزب "الجمهوري" في تونس، الجمعة، عن رفضه القطعي دعوة الرئيس قيس سعيد إلى إقامة ما وصفه بـ"حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد".

جاء ذلك وفق بيان صدر عن الحزب الجمهوري.

وحيا الجمهوري، "رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار"، داعيا "باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة و الدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".

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