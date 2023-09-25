حزن واسع في السعودية على رحيل "مترجم الملوك"

الوكيل الاخباري - ساد الحزن في السعودية بعد رحيل منصور الخريجي، مترجم الملوك عن الدنيا، بعدما تجاوز 80 عاماً، وهو الذي عرف بملاصقة حكام السعودية خلال رحلاتهم ولقاءاتهم مع رؤساء وزعماء العالم.

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وأختير في عام 1968 للعمل في الديوان الملكي السعودي مترجماً للملوك "فيصل، ثم فهد، ثم عبد الله".



وصاغ الراحل منصور الخريجي العديد من المؤلفات وبخاصة تلك التي تكتظ بالتفاصيل التي جمعته بالملوك، فمثلاً نجح في تأليف كتاب "ما لم تقله الوظيفة - صفحات من حياتي"، الذي يضم 366 صفحة يسرد فيها تلك التفاصيل لرجالات الدولة العصاميين، كما يضم الكتاب شيئا من حياته وآلامه ومشواره المهني والشخصي.





روسيا اليوم