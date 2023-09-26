الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

الجيش يصدر بيانا حازما بعد إسقاط طائرتين مسيرتين

التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول الموحد

قرار لمجلس الوزراء في ضوء التَّعديل على الحكومة

الحكومة تعين ناطقا باسمها

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

الثلاثاء، 26-09-2023 06:22 م

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

6512f1674236045abe010d39


الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وصول قائدها المشير خليفة حفتر اليوم إلى روسيا في زيارة عمل يجري خلالها محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن زيارة حفتر جاءت "بناء على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية".

اضافة اعلان

 

وسيجري حفتر خلالها "محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

واستقبل نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يوفكيورف، حفتر لدى وصوله روسيا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني للدولتين ترحيبا بالزيارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6512f64a4c59b7547e3f0ee9

تحذير عاجل في مصر من تغييرات جوية مفاجئة تضرب البلاد

6512f915423604564756f72a

استخباراتي أمريكي يحذر من توسع النزاع الأوكراني إلى ألمانيا وبولندا

6512e73a423604564756f714

السيسي يعلق على تدريب المدرسين بالجيش المصري

6512e174423604558317b404

باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

6512d7e84c59b746da5a8fb9

وفاة 1329 شخصا بسبب الجوع في تيغراي الإثيوبية

6512d4ef4c59b7547e3f0eb9

الصحة العالمية: تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان

أخبار متعلقة
image

قرارات هامة صادرة عن السيسي بشأن إعصار دانيال

50c455f0-5172-11ee-8e81-417a338df8ea

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

65016b314c59b72bb606c43a

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"

ز

تفطر القلوب .. روايات مرعبة لناجين من فيضانات ليبيا

65008f594c59b754015250c8

طائرات عسكرية مصرية تقلع نحو ليبيا

6500832c4c59b764811919f4

بوتين يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيضانات في ليبيا