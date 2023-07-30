خبير أمريكي: نظام كييف دمر محطة كاخوفسكايا بإيعاز من واشنطن

الوكيل الإخباري- قال الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق للبنتاغون، إن قوات نظام كييف قامت بتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بإيعاز ومباركة من القيادة الأمريكية.

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وأضاف الخبير في تغريدة على تويتر: "على الأرجح، تم تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بموافقة الولايات المتحدة. يقر الجميع طبعا بأن الأوكرانيين فعلوا ذلك، وقيل لي إنه في الواقع تمت الموافقة على هذا القرار من قبل (نائب وزير خارجية الولايات المتحدة) فيكتوريا نولاند".



وشنت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي هجوما على محطة كاخوفسكايا أسفر عن تصريف غير منظم للمياه من سد المحطة وإغراق مساحات واسعة على ضفاف نهر دنيبر المقامة عليه محطة كاخوفسكايا.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف بالذات يقف خلف تفجير المحطة، بسبب تراجع موقف القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ونقل القوات من هناك إلى منطقة الهجوم.

روسيا اليوم