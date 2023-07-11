كيسنجر يصدم منتحل شخصية زيلينسكي بالحقيقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لصانع مقالب روسي انتحل شخصية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استحالة استعادة القرم، وحمّل كييف مسؤولية تفجير "السيل الشمالي".



وقال كيسنجر في مقابلة عبر برنامج (مقلب مصور) يديره المدونان الروسيان فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف، والشهيران بـ"فوفان وليكسوس"، حيث قدم أحدهما نفسه على أنه الرئيس الأوكراني فلايديمير زيلينسكي: "هم مقتنعون.. أنك لن تكون قادرا على إعادة شبه جزيرة القرم خلال الهجوم الحالي المضاد.. أعتقد أن عودة شبه جزيرة القرم ستؤدي إلى التصعيد".

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روسيا اليوم