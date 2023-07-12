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الأربعاء، 12-07-2023 09:27 ص

بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن لندن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تتضمن عشرات العربات المدرعة وذخيرة لدبابات "تشالنجر 2".

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وجاء في بيان صادر عن مكتب سوناك، أمس الثلاثاء، أن حزمة المساعدات ستضم أكثر من 70 عربة مدرعة، بما فيها عربات استطلاع.


وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا وسائل النقل لضمان إمدادات الذخيرة للقوات في الخطوط الأمامية وإجلاء الجرحى، ما يعتبر "أمرا مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد"، حسب البيان.

وستضم حزمة المساعدات أيضا آلاف الذخائر لدبابات "تشالنجر 2" التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا في وقت سابق، كما ستخصص 50 مليون جنيه استرليني لتصليح المعدات العسكرية التي تم تقديمها لنظام كييف سابقا.


وسيتم كذلك إنشاء مركز طبي تحت رعاية الناتو لتقديم المساعدة للعسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.

 

RT

 




 

 


 

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