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الخميس، 08-06-2023 09:04 ص

خبير هندي: العقوبات الأمريكية أداة ترهيب وحجر في منتصف الطريق

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس تحالف الأعمال الهندي للشراكة، سيمي كوتفاني، أن الأمريكيين يستخدمون العقوبات أداة للترهيب، ولكن لا يمكنهم إيقاف تطوير العلاقات.

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وردا على سؤال صحفي حول كيفية تأثير ضغوط العقوبات الأمريكية على العلاقات التجارية بين موسكو ونيودلهي قال كوتفاني "العقوبات بالنسبة لي "مزحة". وهي الطريقة التي يريد بها الأمريكيون ترهيب الناس. بالنسبة للأعمال لا توجد هناك عقوبات، فهناك دائما خيارات وطرق أخرى. عندما يغلق باب واحد، يفتح آخر. والعقوبات هي كحجر في منتصف الطريق، ويمكنها خفض السرعة، لكنها لا تستطيع إيقاف تطور قطاع الأعمال نفسه. إذا كانت هناك مشاكل، فتوجد هناك أساليب لحلها. لكن لا يمكن إغلاق قطاع الأعمال بفرض عقوبات".

وأعلنت موسكو مرارا أن روسيا ستتغلب على العقوبات الغربية، مشيرة إلى أنها غير فعالة على الإطلاق.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إن سياسة الردع والإضعاف هي الاستراتيجية الغربية طويلة الأجل، مضيفا أن العقوبات ألحقت ضررا جديا بالاقتصاد العالمي كله. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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