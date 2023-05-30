إخلاء قرية سويسرية جراء خطر انهيار صخري

الوكيل الإخباري- تم إخلاء قرية برينتس/ برينزاولز، السويسرية جراء خطر انهيار قسم من جبل يبلغ حجمه مليونا متر مكعب والذي يهدد بابتلاع منازل القرية بأكملها.



ويوم الأحد، تم الإعلان أن سرعة انزلاق الصخور قد تضاعفت ثلاث مرات منذ إجلاء السكان الذين كان يبلغ عددهم 84 شخصا في 9 مايو.

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ونظرا للضباب الذي كان يلف الجبل، كان من الصعب تحديد حجم الانزلاق الصخري بدقة خلال الأسبوع الماضي. وهكذا لم يكن بإمكان سكان القرية العودة إلى منازلهم لجمع ممتلكاتهم.



من جانبها، قالت السلطات في كانتون غراوبوندن الواقع جنوب شرق البلاد إن حركة الصخور قد تسارعت الآن.

روسيا اليوم