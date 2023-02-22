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الأربعاء، 22-02-2023 02:30 م

الصليب الأحمر يعرض وساطته لإتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- صرح المدير العام للجنة الصليب الأحمر الدولية، روبرت مارديني، بأن اللجنة على استعداد للعمل كوسيط محايد في تنظيم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، على مبدأ "الكل للكل".

وأضاف مارديني، لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض، "يمكنهم الاتفاق على تبادل الأسرى، وعادة ما تعرض اللجنة الدولية مشاركتها كوسيط محايد، وقد فعلنا ذلك في العديد من الأماكن، كان آخرها اليمن، ويمكننا الدخول كوسيط في إطار النزاع المسلح الدولي بين روسيا وأوكرانيا".

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وشدد مارديني، على أن مسألة الوساطة تعتمد على وجود رغبة لدى موسكو وكييف في تبادل أسرى الحرب أم لا، مؤكدا أنه في حال موافقة موسكو وكييف على عملية تبادل الأسرى، فإن منظمة الصليب الأحمر على استعداد لتسهيل ذلك.


ونوه مارديني، بأن لجنة الصليب الأحمر لديها خبرة بالعمل كوسيط محايد بين روسيا وأكرانيا، مشيرا إلى أنها تشرف على عمليات تبادل جثامين الجنود الروس والأوكرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال فترة الصراع.


واختتم مارديني قائلا: "نحن على استعداد لتسهيل أية عمليات تبادل للأسرى كوسيط محايد، في حال تم التوافق بين الطرفين، شريطة أن تتوافق أحكام الاتفاق الثنائي بين موسكو وكييف مع مبادئنا ومعاييرنا الإنسانية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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