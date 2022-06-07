الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم ويستدعي آخر

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

73 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في بريطانيا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أردوغان: الهجوم على تركيا سببه الانزعاج أن هدفها تكون عظيمة وقوية

الطاقة النيابية تبحث ارتفاع أسعار المحروقات اليوم

انتهاء فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة المدعومة اليوم

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في الأغوار اليوم

إربد: ندوة تستشرف آفاق المستقبل في المئوية الثانية للدولة

الثلاثاء، 07-06-2022 07:11 ص

خطّة لجذب 90 مليون سائح سنويا لأمريكا

طط


الوكيل الإخباري - أطلقت الولايات المتحدة الاثنين خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويًا في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.

اضافة اعلان


وقالت وزارة التجارة إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.


وجاء في بيان لوزيرة التجارة جينا ريموندو "أضر فيروس كوفيد-19 باقتصادنا الوطني، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى".


وأضاف البيان أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضًا تجاريًا قدره 53,4 مليار دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.


زار عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، لكن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.


مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، زاد عدد الوافدين من الخارج شهريًا إلى أكثر من مليوني شخص في أبريل 2022، ارتفاعًا من حوالي 775 ألفا في أكتوبر 2021.


وقالت الوزارة إن ذلك يعني أن السفر الدولي قد ولّد فائضا تجاريا في كل شهر من الأشهر الخمسة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على أن القطاع يتجه نحو الانتعاش.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اممم

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

جدري3

73 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في بريطانيا

ىى

توقيع اتفاقية إعفاءات من سمات الدخول بين العراق والصين

زلزال

المغرب .. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة

اوردغان

أردوغان: الهجوم على تركيا سببه الانزعاج أن هدفها تكون عظيمة وقوية

w

أنقرة تستدعي السفير الإيطالي

أخبار متعلقة
ة

كوريا الجنوبية وأميركا تطلقان صواريخ ردا على تجارب بيونغيانغ

ثثثث

جدري القرود .. 21 إصابة بأميركا وأكثر من 700 في العالم

منظمة الصحة العالمية

إقرار أول خطوات لتعديل القواعد العالمية لتفشي الأمراض

main_image628dd2f370a64

تفاصيل جديدة عن مذبحة تكساس

لقاح جديد

أمريكا تستعد لنشر لقاحات جدري القرود وسط حالات أكثر احتمالا

4655

50 دولة تتفق على إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا