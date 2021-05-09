الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 09-05-2021 04:32 ص

خلال هذه الساعة .. البحوث الفلكية يتوقع دخول الصاروخ الصيني للأرض

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الوكيل الاخباري - قال المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي،  فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .
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وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوي ابتداءا من  فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.
 
ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض .

 




 

 


 

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