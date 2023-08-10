خوفاً من أسماك القرش.. أمريكا تراقب شواطئها بالطائرات

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الأربعاء عن وصول مسيرات لمراقبة شواطئ المدينة بحثا عن أسماك القرش، وذلك كرد فعل على أول هجوم لسمكة قرش منذ 70 عاما على شاطئ روكاواي، بالقرب من مطار "جيه اف كيه" الدولي في نيويورك.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب هجوم مروع وقع الاثنين الماضي على امرأة (65 عاما). وأعلن نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيويورك جوزيف فايفر إن المسيرات ستحلق فوق شاطئ روكاواي في كوينز وجزيرة كوني في بروكلين وشاطئ اوركارد في برونكس.

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وقال "نحن نعمل معا مع إدارة المتنزهات وقسم شرطة نيويورك لجعل هذا مكانا آمنا للسباحة.. نستخدم التكنولوجيا لحماية الأرواح".



وقال فايفر أول أمس الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن مشاهدة سمكة قرش في شاطئ روكاواي، إلا أن الشاطئ كان مغلقا بالفعل أمام السباحة بعد هجوم يوم الاثنين الذي أدى إلى نقل الضحية تاتيانا كولتونيوك إلى المستشفى بعدما عض حيوان مفترس ساقها على بعد نحو 50 قدما من الشاطئ.



وأضاف فايفر "كل صباح قبل فتح الشواطئ، سنقوم بتسيير المسيرات وسنجعل قوات إدارة الإطفاء وقوارب الشرطة تتفقد المياه.. وخلال هذا الوقت، إذا رصدنا سمكة قرش، سنتخذ قرارا بإغلاق الشاطئ."

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