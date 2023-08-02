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الأربعاء، 02-08-2023 09:47 ص

مسؤول تايواني رفيع المستوى يزور نيويورك

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الوكيل الإخباري - قال يو دالي نائب وزير الخارجية التايواني، اليوم الأربعاء، إن لاي تشينغده نائب رئيس إدارة تايوان، سيمر عبر نيويورك وسان فرانسيسكو أثناء توجهه إلى باراغواي.

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في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (CNA) أن لاي تشينغده سيرأس وفدا من الجزيرة لحضور حفل تنصيب رئيس باراغواي المنتخب سانتياغو بينيا في أغسطس.

وأشار وزير الخارجية التايواني، إلى أن جولة الوفد ستتم في الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري.


وأضاف: "في يوم 12 أغسطس، سيصل الوفد إلى نيويورك كمحطة ترانزيت، وسيغادر الولايات المتحدة في اليوم التالي، وسيصل إلى باراغواي صباح يوم 14 أغسطس، وسيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 15 أغسطس. وسيغادر الدولة المذكورة بعد ظهر اليوم التالي - 16 أغسطس ليصل في نفس اليوم إلى سان فرانسيسكو وسيغادر الولايات المتحدة يوم 17 أغسطس، ويعود إلى تايوان في اليوم التالي".


في الوقت الراهن، يوجد لدى تايوان 13 دولة تعترف بها دبلوماسيا وهي: بليز، وغواتيمالا ، وهايتي ، وجزر مارشال ، وناورو ، وبالاو ، وباراغواي ، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين ، وإسواتيني ، وتوفالو. تحتفظ تايبيه بعلاقات مع الدول الأخرى من خلال "تمثيلاتها الاقتصادية والثقافية".


في السابق، كانت تايوان تملك علاقات دبلوماسية مع عدد أكبر من الدول، ولكن في السنوات الأخيرة، قرر العديد منها قطع هذه العلاقات وإقامة علاقات رسمية مع الصين ، بما في ذلك السلفادور ، وجمهورية الدومينيكان ، وبوركينا فاسو ، وبنما ، ودولة كيريباتي في المحيط الهادئ ، ودولة كيريباتي. جزر سليمان ، نيكاراغوا.

 

RT

 




 

 


 

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