الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

ندوة في الطفيلة التقنية عن التغير المناخي

الملك يستقبل الرئيس القبرصي في قصر الحسينية

ندوة تسلط الضوء على دور الأردن في المحافظة على عروبة القدس

5 جرحى في عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"

الجزائر: محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للنيجر ونحذر من التدخل العسكري الأجنبي

تعليمات لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني

إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة

مهرجان جرش يحتضن ليلة حب ووفاء لتوفيق النمري

إرادات ملكية بترفيع 15 قاضٍ - أسماء

الثلاثاء، 01-08-2023 05:03 م

زاخاروفا: لا شيء "سلميا" في صيغة سلام زيلينسكي

64c8f4ef4236046b9c65cd08


الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل "صيغته للسلام" إلى مستوى المنظمة.

اضافة اعلان


وشددت زاخاروفا على أنه لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة "سلمي".

وأضافت زاخاروفا في برنامج تلفزيوني: "هناك (في الوثيقة الأوكرانية)، لا يوجد أي شيء من كلمة سلمي. هذه قصة استفزازية دورية أخرى من نظام كييف، تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب الجماعي".


وتابعت زاخاروفا القول، إن الجانب الروسي أكد مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة، لأن النقاط المكتوبة هناك، لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c8c09d4c59b766724a501d

ترامب: نخوض حربا بالوكالة ضد روسيا بدأت بأدلة ملفقة

الشؤون-الخارجية-تقدم-توصيات-للرعايا-الجزائريين-في-بوركينا-فاسو

الجزائر: محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للنيجر ونحذر من التدخل العسكري الأجنبي

64c8fe1b4c59b754b01b6065

الحكومة اليونانية تخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الحرق العمد

64c8f3034c59b75d9d0b769e

الإمارات ترسل باخرة تحمل 250 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا

64c8e5844236045de927661d

مصر على موعد مع أعلى نسبة رطوبة هذا العام

64c8de574236045ff726e316

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

أخبار متعلقة
64c8156e4236044abf4c3ce5

استخباراتي أمريكي سابق: هجوم قوات كييف "يحتضر"

64c7e48b4c59b75ecc1bce33

زيلينسكي: لا نحصل على مساعدات كافية من الغرب لمحاربة روسيا

64ace4b34c59b71c5d7a3084

إدارة زابوروجيه تعلن تدمير مدرعات "برادلي" الأمريكية

64aa59c24236046fb070f708

صحيفة: بولندا زودت كييف بـ12 مروحية "Mi-24"

245729

البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع

64a3c7204c59b71a8a16068a

لندن تتحدث عن موعد ضم أوكرانيا إلى الناتو