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الأحد، 13-06-2021 12:39 م

خيبة أمل في الجزائر مع أول انتخابات تشريعية بعد بوتفليقة

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الوكيل الاخباري- اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير لها أن الكثير من المواطنين في الجزائر ”فضّلوا عدم المشاركة“ في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، منذ موجة المظاهرات التي اندلعت في عام 2019، وأدت إلى إسقاط عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت الصحيفة إلى حالة من الانقسام العميق تسود المجتمع الجزائري، بخصوص الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها يوم أمس السبت، في ظل قيود مشددة على الحريات.

وقالت الصحيفة: ”كانت الآراء المتباينة واضحة للغاية خلال أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة.. بعد أن سار الجزائريون جنبا إلى جنب منذ عامين، فإنهم الآن أصبحوا منقسمين حول النقطة التي يجب أن تنطلق الدولة منها“.

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المصدر: ارم

 




 

 


 

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