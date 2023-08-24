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الخميس، 24-08-2023 09:55 م

خيرسون ترفع حالة الطوارئ التي فرضت على خلفية قصف سد محطة كاخوفسكايا

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الوكيل الاخباري- أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إنهاء العمل بحالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي، والتي كانت سارية على خلفية محاولة تدمير سد محطة كاخوفسكايا في المقاطعة.

وقال سالدو: "تم أمس اتخاذ قرار بإنهاء العمل بحالة الطوارئ. كانت لدينا على مستوى فيدرالي، ولكنها تبقى على نطاق محلي. سنتركها في نطاق 15 كيلومترا. وبشكل عام، اكتملت المهمة".

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وشنت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي هجوما على محطة كاخوفسكايا أسفر عن تدميرها وإغراق مساحات واسعة على ضفاف نهر دنيبر المقامة عليه محطة كاخوفسكايا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن نظام كييف يقف خلف تدمير المحطة، بسبب تراجع موقف القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ونقل القوات من هناك إلى منطقة الهجوم.

 




 

 


 

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