دعوة أممية للأطراف السودانية إلى حوار هادف

الوكيل الاخباري - دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إلى التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف السودانية من خلال حوار هادف وشامل، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) على استعداد لتسهيل هذه العملية.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أعرب بيرتس في بيان صدر اليوم الاثنين، عن أسفه على قرار رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التنحي بعد أسابيع من عودته إلى منصبه.

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