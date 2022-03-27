الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الأحد، 27-03-2022 07:16 ص

دليل هام يمهد لحل لغز الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت وفيها 132 راكبا

لا


الوكيل الإخباري - عثر على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وفيها 132 راكبا، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد.

ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أنه تم العثور في 27 مارس على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو 5735 التابعة لشركة "شرق الصين"، حيث يحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.
وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" البالغ عددهم 132 شخصًا والتي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت.

اضافة اعلان


وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير، الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة الاثنين قرب مدينة وازهو.


وكان قد عُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، و سيستغرق تحليله أياما عدة.


ويُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين، حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا.


وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا الاثنين إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن" وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.


ولم تعرف بعد أسباب الكارثة. وكان جميع من على متنها من الجنسية الصينية.
وبعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، يجب على المحققين الحصول في غضون أيام أو أسابيع قليلة على العناصر الأولى التي ستساعد في كشف أسباب الحادث.


ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين يتوافدون إلى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-637654088692494881-249

العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار

thumb-british-flag-union-jack-flag-of-great-britain-europe-silk-texture

بريطانيا : شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن موسكو

مسدس -(تعبيرية)

سوريا تعلن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

624053304c59b70d82750688

سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

images

المخابرات الأوكرانية: سنشن قريباً حرب عصابات ضد الروس

85-003325-turkey-bosphorus-strait-mine-2

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور

أخبار متعلقة
4ipj-3-730x438

شركة طيران صينية تُعلق عمل 223 طائرة من طراز بوينغ

امريكا 2

واشنطن تمدد إعفاء مئات المنتجات الصينية من رسوم جمركية عقابية

275263319_337075455130333_9021105498914707901_n

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة

الصين علم

الصين تدعو لوقف الاستيطان وانتهاك حرية الشعب الفلسطيني

WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.43.11 AM

فيديو - لحظة سقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 راكباً

173-004206-plane-crash-texas-fire-3

تحطم طائرة على متنها 132 راكبا في الصين